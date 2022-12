Die meistgehandelten Derivate v. 02.12.22

1. Knock-out-Call auf Freyr

Der norwegische Batteriehersteller Freyr hat angekündigt 20 Millionen neue Aktien an den Markt zu bringen. Diesen Plänen stehen die Anleger kritisch gegenüber, so dass die Freyr-Aktie gestern 12% nachgab. Die Stuttgarter Derivateanleger spekulieren heute auf eine Kurserholung und steigen in einen Knock-out-Call auf Freyr ein.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Broadcom

Die Aktie des US-amerikanischen Chip-Herstellers Broadcom verzeichnete in den letzten Wochen ein kräftiges Kursplus, nachdem zuletzt Mitte Oktober das Jahrestief erreicht wurde. In Erwartung weiterer positiver Nachrichten durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen am nächsten Donnerstag, steigen die Anleger an der Euwax heute in einen Discount-Call-Optionsschein auf Broadcom ein.



3. Knock-out-Call auf Scout24

Zum Wochenabschluss kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call auf Scout24 ein. Die Analysten von JPMorgan haben das Kursziel für Scout24 von 62 Euro auf 64 Euro erhöht. Die Einschätzung bleibt weiterhin bei „Overweight“. Die Aktie legt 0,7% auf 52,80 Euro zu.