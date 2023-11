Die meistgehandelten Derivate v. 02.11.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf PayPal

Der Zahlungsdienstleister PayPal konnte mit seinen in der Vorwoche veröffentlichten Quartalszahlen positiv überraschen. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,36 % auf 7,42 Milliarden US-Dollar. Mit dem Umsatzanstieg wuchs auch der Gewinn je Aktie von 1.08 US-Dollar auf 1,30 US-Dollar. Die guten Zahlen geben der zuletzt strauchelnden PayPal-Aktie frischen Rückenwind. Ende Oktober stand sie bei 50,26 US-Dollar auf ihrem Jahrestief, seither ging es um über 13 % auf aktuell 56,90 US-Dollar nach oben. Ein Discount-Call-Optionsschein auf PayPal ist an der Euwax gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall

Im Oktober griffen Anleger im Zuge des Nahost-Konflikts wieder bei der Rheinmetall-Aktie zu. In den letzten vier Wochen verteuerten sich die Papiere des Rüstungskonzerns um knapp 16 %. Mehrere Analystenhäuser halten an ihrer Buy-Einschätzung fest und geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,14 Euro an. Heute notiert die Aktie der Düsseldorfer mit 272,80 Euro rund ein Prozent höher als am Freitag. Anleger nutzen den Kursanstieg und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Rheinmetall um ihre Gewinne zu realisieren.

3. Faktor 4x-Long Knock-out auf Siemens

Kürzlich sorgten Finanzierungsprobleme bei Siemens Energy für einen Rücksetzer um rund 5,5 % bei der ehemaligen Mutter Siemens. Der Technologie-Konzern hält noch ein Drittel der Aktien am Energie-Unternehmen. Der Siemens-Aktienkurs holte seine Verluste in der letzten Handelswoche wieder auf und setzt seine positive Tendenz auch heute mit einem Plus von 0,9 % auf 129,08 Euro fort. Stuttgarter Anleger setzen auf eine Trendfortsetzung und steigen in einen Faktor 4x-Long Knock-out auf Siemens ein.

