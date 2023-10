Die meistgehandelten Derivate v. 02.10.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Shell

Im Sommer kletterte der Ölpreis um ca. 35 % nach oben. Das half auch den Papieren der Erdöl-Konzerne auf die Sprünge, so verteuerte sich die Shell-Aktie in den letzten Wochen um ca. 20 %. Vor dem Wochenende und auch heute konsolidiert der Erdöl-Preis etwas und auch für die Shell-Aktie geht es aktuell um ein Prozent auf 26,17 GBP nach unten. Stuttgarter Derivateanleger nutzen den kleinen Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Shell ein.

Zum Discount-Call-Optionsschein

2. Call-Optionsschein auf Molina Healthcare

Die Aktie des US-amerikanischen Gesundheits- und Pflegedienstanbieters Molina Healthcare erreichte in der Vorwoche mit 342 US-Dollar ihr vorläufiges Jahreshoch. Damit legten die Papiere seit dem Tief im März eine Performance von über 30 % aufs Parkett. In den letzten Tagen ging es nun um ca. 4 % auf aktuell 328,85 US-Dollar zurück. Ein Call-Optionsschein auf Molina Healthcare ist heute an der Euwax gefragt.

Zum Call-Optionsschein

3. Knock-out-Put auf DAX

Der Wochenausklang aus der letzten Handelswoche verlief versöhnlich, der DAX ging mit 15.386 Punkten ins Wochenende. Aus diesem kommt er mäßig motiviert, kurz nach Handelsstart ging es zwar auf 15.476 Punkte, allerdings legte der deutsche Leitindex in der Folge den Rückwärtsgang auf 15.341 Punkte ein. Anleger nutzen die Volatilität und handeln den DAX als Basiswert recht rege. An der Spitze der meistgehandelten Knock-outs steht ein Put auf den DAX.

Zum Knock-out-Put

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.