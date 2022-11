Die meistgehandelten Derivate v. 02.10.22

1. Call-Optionsschein auf Waste Management

Auf das führende nordamerikanische Unternehmen in der Abfallwirtschaft, Waste Management, kaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Waste Management berichtete in der vergangenen Woche über einen Umsatzanstieg von über 8% auf 5,075 Milliarden US-Dollar für das abgelaufene Quartal. Der Gewinn je Aktie konnte sogar um 24% auf 1,56 US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Die Aktie notiert mit 158,45 Euro nahezu unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Mastercard

Der bereits in der Vorwoche sehr rege gehandelte Call-Optionsschein auf Mastercard wird auch heute von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Mastercard konnte mit seinen verkündeten Quartalszahlen in der letzten Handelswoche die Analystenschätzungen übertreffen. Für die Mastercard-Aktie geht es heute weitere 0,5% auf 336,50 Euro aufwärts.



3. Knock-out-Put auf Airbus

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Put auf Airbus statt. Der Knock-out-Put wird von den Anlegern an der Euwax gekauft. Im abgelaufenen Quartal konnte der Flugzeugbauer seinen Umsatz um 27% auf über 13,3 Milliarden Euro steigern. Der Nettogewinn stieg sogar um 65% auf 667 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Die im DAX gelistete Aktie notiert um 0,4% schwächer bei 111,40 Euro.