Die meistgehandelten Derivate v. 02.05.2023

1. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum

Die Aktie des US-amerikanischen Erdöl- und Erdgasförderers Occidental Petroleum steht mit 61 US-Dollar wieder auf Vorjahresniveau. Noch im vergangenen Sommer lag der Aktienkurs bei 77,13 US-Dollar. Das hält die Investoren-Legende Warren Buffett nicht davon ab, seinen Anteil in den letzten Wochen auf rund 23% zu steigern. Insgesamt kann Buffett seinen Anteil auf bis zu 50% erhöhen. Eine entsprechende Genehmigung liegt seit August vor. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum rege gehandelt.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank steht vor einem Zukauf in Großbritannien. Ziel ist die britische Investmentbank Numis. Wie das deutsche Geldhaus mitteilte, konnte man sich nun mit dem Verwaltungsrat von Numis über die Konditionen einigen. Aktionäre der Briten sollen 350 britische Pence pro Aktie erhalten. Das ist ein Aufschlag von 72% gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag. Das Gesamtvolumen der Transaktion liegt bei 463 Millionen Euro. Mit einem Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal gerechnet. Die Deutsche Bank-Aktie steigt um 0,6% auf 10,03 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein.



3. Knock-out-Call auf Commerzbank

Im März sorgten die Probleme im US-Bankensektor auch bei der Commerzbank für einen Kursrücksetzer. Davon konnten sich die Papiere in den letzten Wochen wieder etwas erholen. In der vergangenen Handelswoche führten Gewinnmitnahmen zu einem Wochenminus von 5,5%. Heute verharrt die Commerzbank-Aktie bei 10,06 Euro. Damit hat sie noch etwas Luft nach oben zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 12,70 Euro. Anleger steigen in einen Knock-out-Call auf die Commerzbank ein.