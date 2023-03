Die meistgehandelten Derivate v. 02.03.23

1. Call-Optionsschein auf Tesla

Mit Spannung schauten Marktteilnehmer nach Austin (Texas). Dort fand der jährliche “Investor Day” von Tesla statt. Experten erwarteten die Ankündigung eines kompakten und günstigeren E-Fahrzeugs. Diese Ankündigung blieb Tesla-Chef Elon Musk schuldig. Stattdessen stellte er einen “Masterplan 3” vor, anhand dessen die Herstellungskosten für zukünftige Modelle des E-Autobauers um 50% gesenkt werden sollen. Konkrete Angaben, wie dieses Ziel erreicht werden soll, machte Elon Musk nicht. Anleger zeigten sich in der Folge enttäuscht. Die Tesla-Aktie verliert heute 5,54% und kostet aktuell 191,54 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Tesla.





Der US-amerikanische Softwarehersteller Salesforce überrascht die Anleger mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen erwartet einen Jahresumsatz von 34,5 bis 34,7 Milliarden Euro. Analysten waren etwas vorsichtiger und erwarteten einen Umsatz von 34 Milliarden Euro. Die operative Marge soll Unternehmensangaben nach auf 27% gesteigert werden. Auch hier waren Analysten von einem niedrigeren Wert von 22,4% ausgegangen. Die Salesforce-Aktie springt um 15% auf 192,30 US-Dollar. Anleger nehmen Gewinne mit und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Salesforce.Der Bergbaukonzern Glencore profitierte im vergangenen Jahr von den hohen Rohstoffpreisen. Die an der Londoner Börse notierte Aktie konnte im letzten Jahr in der Spitze um 20% zulegen. Im Januar wurde ein neues Allzeit-Hoch von 6,66 GBP erreicht. Seither befindet sich die Glencore-Aktie im Rückwärtsgang. Heute geht es wieder um 2,18% auf 5,10 GBP hoch. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf Glencore rege gehandelt.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.