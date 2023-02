Die meistgehandelten Derivate v. 02.02.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Die Deutsche Bank erwirtschaftete in 2022 einen Gewinn in Höhe von 5 Milliarden Euro. Damit übertrifft sie die Erwartungen der Analysten, diese gingen von 4,17 Milliarden Euro Gewinn aus. Aktionäre dürfen sich über eine Dividendenerhöhung um 0,10 Euro auf 0,30 Euro freuen. Deutsche Bank-Vorstand Christian Sewing freut sich über das Ergebnis und den erfolgreichen Abschluss einer dreijährigen Umstrukturierung. Die Deutsche Bank-Aktie ist heute der größte Verlierer im DAX. Es geht um 2% auf 12 Euro bergab. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein.





Die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers Adidas sprang im Januar um über 20% auf 153,90 Euro. Allein heute geht es um 4% nach oben. Damit steht die Adidas-Aktie kurz vor dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 154,08 Euro. An der Euwax wird heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Adidas verkauft.Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post stecken derzeit fest. Am vergangenen Wochenende gab es regionale Warnstreiks, die eine Ausfallquote bei Paketen von 20% und bei Briefen von 9% nach sich zogen. Für die Deutsche Post-Aktie geht es heute um 2,5% auf 41,53 Euro nach oben. Anleger trennen sich von einem Knock-out-Call auf die Deutsche Post.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.