Die meistgehandelten Derivate v. 01.12.22

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank

Wie bereits am Vortag steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein. Anleger scheinen aufgrund der gestrigen Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell, die auf ein Ende der kräftigen Zinserhöhungen hoffen lassen, eine gewisse Volatilität in der Aktie zu sehen und wollen diese kurzfristig nutzen. Zudem werden der Deutschen Bank-Aktie wohl noch weitere Kursgewinne zugetraut, nachdem sie sich in den letzten Wochen deutlich vom Jahrestief bei 7,25 Euro entfernte und mittlerweile bei 10,10 Euro notiert.



2. Knock-out-Call auf Zalando

Die Aktie des Onlinehändlers Zalando ist heute stark gefragt. Grund sind unter anderem die positiven Vorgaben der US-Tech-Werte nach den Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell. Die Stuttgarter Anleger nehmen das Kursplus von 3,5% bei Zalando offenbar zum Anlass, aus einem Knock-out-Call auszusteigen und Gewinne mitzunehmen.



3. Call-Optionsschein auf Thermo Fisher

In einen Call-Optionsschein auf Thermo Fisher steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Der Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für wissenschaftliche Anwendungen hatte zuletzt ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Aktie legt über 2% auf 537,10 Euro zu.