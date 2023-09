Die meistgehandelten Derivate v. 01.09.23

1. Discount-Call-Optionsschein auf AppLovin

Der US-amerikanische Anbieter von Softwarelösungen für mobile Apps, AppLovin, präsentierte kürzlich starke Quartalszahlen und übertraf damit die Analysten-Erwartungen. Bei einem Umsatz von 750 Millionen US-Dollar erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,22 US-Dollar. Im Vorjahresquartal wurde bei einem höheren Umsatz von 776 Millionen US-Dollar noch ein Minus von 0,06 US-Dollar je Aktie erzielt. Die AppLovin-Aktie setzt daraufhin ihre Rallye fort. Seit Bekanntgabe der Quartalszahlen stieg der Wert um beinahe 40 % an, damit summiert das Plus der letzten sechs Monate auf über 220 %. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Software-Unternehmen 43,22 US-Dollar. Anleger kaufen heute einen Discount-Call-Optionsschein auf AppLovin.



2. Put-Optionsschein auf BMW

Preissenkungen von Tesla in China und negative Analystenaussagen belasten heute den Automobilsektor. Die BMW-Aktie befindet sich bereits seit einigen Wochen im Rückwärtsgang. Auch heute geht es für die Papiere des Automobil-Konzerns um 1,7 % auf 95,34 Euro nach unten. Stuttgarter Derivateanleger handeln eifrig einen Put auf BMW.



3. Knock-out-Call auf Deutsche Börse

Hinter der Aktie der Deutschen Börse liegt eine 12-monatige Berg- und Talfahrt. Aktuell notiert die Aktie mit -0,9 % leicht unter Vorjahres-Niveau. Analysten stufen die Papiere des Börsenbetreibers auf hold und geben ein durchschnittliches Kursziel von 191,50 Euro an. Damit besteht noch ein Aufwärtspotential von ca. 16 %, aktuell kostet ein Anteilsschein 165,10 Euro und damit 0,7 % mehr als am Vortag. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf die Deutsche Börse gefragt.