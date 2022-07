Die meistgehandelten Derivate v. 01.07.22

1. Call-Optionsschein auf Nike

Seit gestern steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Nike ein. Nike verkündete zu Wochenbeginn seine Quartalszahlen für das am 31. Mai endende Quartal. Insgesamt erzielte Nike bei einem Umsatz von 12,2 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von über 1,4 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist der Umsatz um ein 1% und der Nettogewinn um 4,7% gefallen. Die Nike-Aktie fiel zu Handelsbeginn mit 96,18 Euro auf ein neues 52-Wochentief.



2. Call-Optionsschein auf AMD

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Chiphersteller AMD ein. Seit Jahresbeginn hat die AMD-Aktie über 45% an Wert verloren. Auch heute geht es für die Aktie 1% auf 72,20 Euro abwärts. Am 27. Juli wird der Chiphersteller seine Quartalszahlen vorlegen.



3. Knock-out-Put auf Nasdaq 100

Ein Knock-out-Put auf den Nasdaq 100 wird von den Anlegern kurz vor dem bevorstehenden Wochenende verkauft. Der Nasdaq 100 hat das schlechteste erste Halbjahr seiner Geschichte hinter sich. Seit Jahresbeginn hat der Nasdaq 100 29,5% nachgegeben.