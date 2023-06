Die meistgehandelten Derivate v. 01.06.23

1. Call-Optionsschein auf Bayer

Bayer musste seit dem ersten Mai rund 13% an Wert abgeben. Der Anstieg seit Jahresbeginn beträgt nur noch 7%, womit die Erholung deutlich ins Stocken geraten ist. Daher kommt der Amtsantritt von Bill Anderson genau richtig. Der US-Amerikaner löst am heutigen 1. Juni den scheidenden Bayer-Chef Baumann ab. In Stuttgart traut man Anderson die Trendwende zu und kauft einen Call-Optionsschein auf die Leverkusener.



2. Capped-Call-Optionsschein auf Microsoft

Wie schon in den vergangenen Tagen wird ein Capped-Call auf Microsoft in Stuttgart rege gehandelt und von den Derivateanlegern gekauft. Microsoft gehört zu den größten Profiteuren des K.I-Trends. Microsoft hat seine Rolle als wertvollstes Unternehmen hinter Apple gefestigt und steht bei deutschen Anlegern weiter hoch im Kurs. Mit dem Capped-Call setzt man weiter spekulativ auf eine Aufwärtsbewegung.



3. Capped-Call-Optionsschein auf SAP

Verkauft wird am Donnerstag ein Capped-Call auf SAP. Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten stark erholt und wieder die langfristig umkämpfte Region um 120 Euro angelaufen. In den USA hat mit Crowdstrike am Mittwoch der wichtigste SAP-Konkurrent Zahlen vorgelegt. Dort werden Gewinne mitgenommen, was sich möglicherweise auch auf SAP überträgt.