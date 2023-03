Die meistgehandelten Derivate v. 01.03.23

1. Call-Optionsschein auf Pfizer

Der US-amerikanische Pharmakonzern hat Medienberichten zu Folge Interesse an einer Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen. Neu ist das Interesse nicht, bereits im Vorjahr zeigte Pfizer Interesse an einer Übernahme. Damals sprach Seagen mit dem Pfizer-Konkurrenten Merck über einen Kauf. Die aktuellen Gespräche befänden sich den Berichten nach noch in einer frühen Phase. Die Pfizer-Aktie kann heute um 0,5% auf 40,78 US-Dollar zulegen. Anleger kaufen einen Call-Optionsschein auf Pfizer.





Die Aktie des niederländischen Anbieters von Lithographiesystemen ASML konnte seit Jahresbeginn ca. 18% auf aktuell 584,80 Euro zulegen. Analysten zeigen sich weiter optimistisch und stufen die ASML-Aktie mehrheitlich auf outperform, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 706,20 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Call-Optionsschein auf ASML ein.Der deutsche Photovoltaik-Spezialist SMA Solar , bisher im SDAX beheimatet, steht laut dem Index-Experten Tom Koula vor einem Aufstieg in den MDAX. Eine Entscheidung hierüber soll Ende der Woche fallen. Für die SMA Solar-Aktie geht es heute um 3,20% nach oben. Aktuell kostet ein Anteilsschein 75,90 Euro. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf SMA Solar gefragt.

Disclaimer:

