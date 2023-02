Die meistgehandelten Derivate v.01.02.23

1. Call-Optionsschein auf JP Morgan

Die US-amerikanische Großbank JP Morgan zeigt Interesse an einer Beteiligung der italienischen Fußball-Liga Serie A, dem Pendant zur deutschen Bundesliga. Die Serie A sucht Geldgeber für ein Finanzierungsvolumen von einer Milliarde Euro und bietet als Sicherheit künftige Medienerlöse an. Neben JP Morgan sollen auch die Deutsche Bank, Citigroup und Goldman Sachs Interesse an der Beteiligung zeigen. Mit einer Entscheidung wird für Ende Februar gerechnet. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf JP Morgan gefragt.





Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Porsche AG legte seit dem Börsengang im September 2022 ein Kursplus von 32% aufs Parkett. Aktuell notiert sie bei 109,30 Euro und damit über dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 105,88 Euro. Anleger steigen in einen Knock-out-Call auf die Porsche AG ein.Das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler legte kürzlich vorläufige Geschäftszahlen für 2022 vor. Demnach konnte bei einem Umsatz von 225 Millionen Euro ein Gewinn von 30 Millionen erwirtschaftet werden. Eckert & Ziegler unterstützt das Universitätsklinikum Lausanne mit seinem CXCR4-Marker bei einer Studie zur Diagnose von Herz-Kreislauf- und Entzündungskrankheiten. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call auf Eckert & Ziegler.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.