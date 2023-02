Die meistgehandelten Derivate

1. Discount-Call-Optionsschein auf Fresenius

er deutsche Gesundheitskonzern Fresenius prüft derzeit die Entflechtung seiner kriselnden Dialysetochter FMC. Damit würde FMC nicht mehr in der Bilanz von Fresenius auftauchen. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen. Die Fresenius-Aktie legt in der letzten Woche um 5,4% zu und steht aktuell bei 28,42 Euro. Analysten der Deutschen Bank stufen Fresenius auf hold. Anleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Fresenius.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet

Alphabet, der Google-Mutterkonzern, geht gegen Fake News und Desinformationskampagnen im Internet vor. Helfen soll dabei eine Aufklärungskampagne der Google-Tochter Jigsaw. Mit Hilfe von Videos möchte Jigsaw die Zuschauer darauf sensibilisieren, Fehlinformationen zu erkennen. Untersuchungen von Psychologen der Universitäten Cambridge und Bristol bilden die Basis. Erste Tests liefen bereits in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Polen. Nun möchte Jigsaw auch in Deutschland mit den Videos starten. Die Alphabet-Aktie verliert nach einem kurzen Zwischenhoch in den letzten Tagen ca. 6% und notiert bei 95 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Alphabet gekauft.



3. Knock-out-Call auf SolarEdge

Der israelische Anbieter von Photovoltaik-Systemen SolarEdge veröffentlichte Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus. Beim Umsatz konnte das Unternehmen eine Steigerung von 58% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielen. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,74 US-Dollar auf 2,86 US-Dollar. Experten gingen von einem erwarteten Umsatz von 878 Millionen US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 1,54 US-Dollar aus. Die SolarEdge-Aktie verliert dennoch über 5% und kostet derzeit 294,10 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger kaufen einen Knock-out-Call auf SolarEdge.