Die meistgehandelten Derivate

1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer



In den letzten Wochen wuchs der Druck auf Bayer-CEO Werner Baumann. Geplant war eine Ablösung Baumanns in 2024, Investoren forderten jedoch einen zeitnahen Wechsel auf dem Chefsessel. Dieser wird nun zum 01. Juni 2023 erfolgen. Neuer Bayer-Chef wird William Anderson, der bisher die Pharmasparte von Roche leitete. Diese Personalie wird von den Investoren begrüßt. Nun wird eine Aufspaltung des deutschen Chemie- und Pharmakonzerns diskutiert. Die Union Investment bringt ein Spin-Off der Consumer Health-Sparte ins Spiel. Analysten beschäftigen sich derweil mit den für 28. Februar angekündigten Bayer-Quartalszahlen. Es wird ein Gewinn je Aktie von 1,29 Euro erwartet. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn je Aktie bei 1,26 Euro. Die Bayer-Aktie steht im Wochenvergleich ca. 5% höher bei 59,14 Euro. Anleger kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Bayer.



2. Discount-Call-Optionsschein auf TeamViewer



Der deutsche Software-Anbieter TeamViewer überrascht Anleger und Experten mit einem optimistischen Ausblick. Grund ist ein starkes Schlussquartal 2022 mit dem TeamViewer seine Jahresziele noch erreichte. Der Gewinn konnte im Vergleich zum Vorjahr um 35% auf 67,6 Millionen Euro gesteigert werden. Gleichzeitig kündigte das Göppinger Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 150 Millionen Euro an. Die TeamViewer-Aktie springt in der vergangenen Handelswoche um 21% auf 14,68 Euro. Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf TeamViewer ein.



3. Knock-out-Call auf Hensoldt



Die Aktie des deutschen Rüstungsunternehmens Hensoldt legte im Zuge des Ukraine-Kriegs im Jahresvergleich um 130% zu. Derzeit kostet ein Anteilsschein 27,85 Euro. Analysten setzen die Hensoldt-Aktie auf buy, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 28,47 Euro. Gemeinsam mit weiteren deutschen Rüstungsunternehmen macht Hensoldt nun Druck auf die Bundesregierung, da der Auftragsbestand im Zuge des 100 Milliarden Sondervermögens „verschwindend gering“ sei. An der Euwax ist ein Knock-out-Call auf Hensoldt gefragt.