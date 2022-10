Die meistgehandelten Derivate

1. Knock-out-Call auf GFT Technologies

In einem freundlichen Marktumfeld setzen die Anleger in Stuttgart auf einen Nebenwert: Ein Knock-out-Call auf GFT Technologies wird rege gekauft. Die Aktie stand in den vergangenen Tagen im Fokus eines großen Anlegermagazins. GFT hat in der vergangenen Woche zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognosen für 2022 angehoben. Die Aktie konnte in den vergangenen 5 Tagen rund 15% zulegen.



2. Faktor-Long auf BYD

Rege gehandelt wird ein Faktor-Zertifikat auf BYD. Die Aktie des chinesischen E-Auto-Giganten wird rund 6% tiefer gehandelt. Chinesische Aktien verzeichnen zum Wochenstart deutliche Verluste, nachdem die chinesische Führung auf dem Parteitag am Wochenende ihren bisherigen Kurs bestätigte. Eine Konfrontation mit dem Westen gilt als negativ für Technologie-Aktien. Am Montag wird das Zertifikat mehrheitlich gekauft.



3. Call-Optionsschein auf Facebook

Tech-Aktien verzeichneten am Freitag starke Gewinne. Die Nasdaq konnte über 2% zulegen. Anleger hoffen auf eine Beruhigung des Zinsanstieg. Dazu kommen in dieser Woche wichtige Quartalszahlen von Alphabet, Microsoft und auch Meta. Die Social-Media-Aktie legt am Mittwoch ihre Ergebnisse vor. Derivateanleger positionieren sich weiter mit einem Call-Optionsschein.