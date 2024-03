Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

110237

15.02.2025

0,5

3,44

0,01

EUR

97,33

15.825.535

Bayer AG

A351UZ

26.08.2026

4

3,77

1000

EUR

100,532

7.620.097

Apple Inc.

A18X82

23.02.2036

4,5

4,63

2000

USD

99,662

3.868.102

METRO AG

A383CH

07.03.2029

4,57

2,98

1000

EUR

100,291

3.473.163

E.ON SE

A351VG

01.03.2029

3,75

3,29

1000

EUR

101,812

2.622.577

Frankreich, Staat

A19VU4

25.05.2034

1,25

2,82

1

EUR

86,305

1.820.215

Royal Bank of Canada

A3LLDB

20.07.2026

5,2

2000

USD

100,524

1.799.139

Kreditanstalt für Wiederaufbau

A3E5XK

15.11.2024

0

3,66

1000

EUR

97,552

1.612.044

Heidelberg Materials AG

A30V5U

31.05.2032

3,75

3,82

1000

EUR

99,52

1.442.508

Deutsche Bank AG

DB7XJJ

17.02.2025

2,75

4,25

1000

EUR

98,7

1.437.325