Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

114179

05.04.2024

0

3,78

0,01

EUR

98,809

13.155.717

European Financial Stability Facility EFSF

A1G0BJ

04.09.2034

3

2,94

1000

EUR

100,526

7.149.801

Porsche Automobil Holding SE

A351SX

27.09.2030

4,25

3,88

1000

EUR

102,177

7.018.262

The Goldman Sachs Group Inc.

A288D5

26.01.2028

3,49

4,61

1000

EUR

87,760

5.204.271

Heidelberg Materials AG

A30V5U

31.05.2032

3,75

3,97

1000

EUR

98,430

3.851.492

Volkswagen International Finance N.V.

A1ZE21

31.12.9999

4,625

1000

EUR

97,625

3.572.557

Norwegen, Staat

A1ZEST

14.03.2024

4,43

4,13

1000

NOK

99,640

3.514.203

Bayer AG

A351UZ

26.08.2026

3,66

4,57

1000

EUR

100,639

2.960.158

E.ON SE

A30V8A

12.01.2028

3,5

3,14

1000

EUR

101,254

2.440.589

Deutsche Post AG

A351WY

03.07.2033

3,375

3,28

1000

EUR

100,254

1.979.981