Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

110486

15.12.2023

0

4,09

0,01

EUR

99,763

45.224.215

Volkswagen Leasing GmbH

A3514U

25.03.2029

4,625

4,33

1000

EUR

101,174

6.646.889

Bayer AG

A351U1

26.05.2033

4,625

4,74

1000

EUR

99,211

4.658.741

EnBW International Finance B.V.

A3LDC3

24.01.2035

4

4,34

1000

EUR

96,72

3.147.545

MTU Aero Engines AG

A289QB

01.07.2025

3

4,07

1000

EUR

98,376

2.972.810

Niederlande, Staat

A28X1Q

15.01.2027

0

2,83

1

EUR

91,583

2.961.808

The Goldman Sachs Group Inc.

A1ZQNR

30.09.2024

2,125

4,07

1000

EUR

98,45

2.167.270

Europäischer Stabilitätsmechanismus ESM

A1Z99S

23.08.2033

3

3,15

0,01

EUR

98,804

2.069.253

BayWa AG

A2YNR2

26.06.2024

3,125

4,70

1000

EUR

99,1

1.885.593

USA, Staat

A3LBQ5

30.11.2024

4,5

5,42

100

USD

99,17

1.770.798