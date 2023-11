Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Porsche Automobil Holding SE

A351SX

27.09.2030

4,25

4,51

1000

EUR

99,842

13.036.513

Bundesrepublik Deutschland

BU2203

12.12.2025

3,1

2,97

0,01

EUR

100,179

6.612.195

Bayer AG

A351U0

26.08.2029

4,25

4,04

1000

EUR

101,657

5.775.692

E.ON SE

A351VG

01.03.2029

3,75

3,74

1000

EUR

100,037

3.565.598

The Goldman Sachs Group Inc.

A3K9K0

21.09.2029

4

4,11

1000

EUR

99,710

3.379.581

Wienerberger AG

A3LM15

04.10.2028

4,875

4,51

1000

EUR

101,271

2.582.469

Deutsche Bank AG

DB7XJJ

17.02.2025

2,75

4,37

1000

EUR

98,150

1.756.575

Südzucker International Finance B.V.

A0E6FU

31.12.9999

7,072

1000

EUR

95,500

1.713.973

Heidelberg Materials AG

A30V5U

31.05.2032

3,75

4,71

1000

EUR

94,200

1.653.311

Sixt SE

A351WB

09.10.2027

5,125

4,13

1000

EUR

104,340

1.525.344