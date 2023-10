Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

Mindest-

betrag

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

110486

15.12.2023

0

3.68

0,01

EUR

99,503

20.490.323

Porsche Automobil Holding SE

A351SX

27.09.2030

4,25

4.82

1000

EUR

96,700

5.930.265

Wienerberger AG

A3LM15

04.10.2028

4,875

5.02

1000

EUR

99,650

3.172.570

Bayer AG

A351U0

26.08.2029

4,25

4.25

1000

EUR

100,216

2.647.851

Deutsche Post AG

A351WY

03.07.2033

3,375

3.99

1000

EUR

94,979

2.217.753

E.ON SE

A351VG

01.03.2029

3,75

4.09

1000

EUR

98,447

2.064.128

The Goldman Sachs Group Inc.

A3KWLT

23.09.2027

4,955

1000

EUR

100,000

1.976.180

USA, Staat

A3KPK8

15.04.2024

375

5.66

100

EUR

97,670

1.847.099

Europäische Union

A3K4DJ

04.07.2025

0,8

3.57

1

EUR

95,546

1.741.320

Südzucker International Finance B.V.

A0E6FU

31.12.9999

7,072

1000

EUR

96,800

1.568.620