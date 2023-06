Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

kl. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Porsche Automobil Holding SE

A351ML

27.09.2028

4,5

3,92

1000

EUR

102,809

7.927.442

Sixt SE

A351WB

09.10.2027

5,125

4,37

1000

EUR

102,99

5.813.682

Bayer AG

A351UZ

26.08.2026

4

3,92

1000

EUR

100,475

3.725.543

Bundesrepublik Deutschland

110233

15.02.2024

1,75

3,28

0,01

EUR

99,02

3.523.642

The Goldman Sachs Group Inc.

A28VAL

27.03.2025

3,375

3,91

1000

EUR

99,09

2.542.203

Continental AG

A351PU

01.06.2028

4

3,91

1000

EUR

99,415

2.541.837

RWE AG

A30VMU

24.08.2025

2,5

3,77

1000

EUR

97,406

2.207.981

DZ HYP AG

A3MQUY

16.01.2026

3

3,48

1000

EUR

98,972

1.255.196

Südzucker International Finance B.V.

A0E6FU

31.12.9999

6,115

k.A.

1000

EUR

94,05

1.192.067

Fraport AG

A3E444

09.07.2027

2,125

4,37

1000

EUR

91,76

1.054.223