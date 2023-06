Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

kl. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bayer AG

A351UZ

26.08.2026

4

3,79

1000

EUR

100,575

17.172.499

Bundesrepublik Deutschland

110486

15.12.2023

0

3,34

0,01

EUR

98,312

14.960.569

BMW Finance N.V.

A3LF79

06.04.2025

3,5

3,56

1000

EUR

99,77

6.735.583

Evonik Industries AG

A185QA

07.09.2024

0,375

3,6

1000

EUR

95,992

6.581.054

RWE AG

A30VMU

24.08.2025

2,5

3,68

1000

EUR

97,625

4.973.316

Sixt SE

A351WB

09.10.2027

5,125

4,64

1000

EUR

102,35

3.990.314

Land Nordrhein-Westfalen

NRW0JH

16.04.2026

0,5

3,1

1000

EUR

93,227

3.011.850

International Bank for Reconstruction and Development

A3KNB1

16.03.2026

1,25

3,95

10000

NOK

93,04

1.906.006

Deutsche Bank AG

DB0W9P

30.05.2024

3,7

7,02

1000

USD

97,064

1.503.704

USA, Staat

A2R5TX

31.07.2024

1,75

5,24

100

USD

96,26

1.460.455