Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

kl. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

110485

15.09.2023

0

3,04

0,01

EUR

99,106

84.675.901

Porsche Automobil Holding SE

A351ML

27.09.2028

4,5

4,03

1000

EUR

102,1

9.835.622

RWE AG

A30VMU

24.08.2025

2,5

3,59

1000

EUR

97,633

4.391.961

HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.

A19FK2

07.04.2026

1,625

3,85

1000

EUR

94,09

2.721.083

Commerzbank AG

CZ43ZS

28.04.2026

2,875

3,27

1000

EUR

98,783

2.206.642

Rumänien, Staat

A3K9WT

27.09.2029

6,625

6,12

1000

EUR

102,64

1.928.555

The Goldman Sachs Group Inc.

A3K9K0

21.09.2029

4

4,46

1000

EUR

97,656

1.904.406

Deutsche Bank AG

DB7XJJ

17.02.2025

2,75

4,21

1000

EUR

97,61

1.726.273

BayWa AG

A2YNR2

26.06.2024

3,125

3,23

1000

EUR

99,234

1.582.681

USA, Staat

A28ZGS

15.07.2023

0,125

5,88

100

USD

99,24

1.371.863