Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

kl. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Porsche Automobil Holding SE

A351ML

27.09.2028

4,5

4,08

1000

EUR

102

26.973.161

Bundesrepublik Deutschland

110486

15.12.2023

0

3,02

0,01

EUR

98,29

14.163.230

The Goldman Sachs Group Inc.

A1ZQNR

30.09.2024

2,125

3,73

1000

EUR

97,9

8.760.997

Fresenius SE & Co. KGaA

A3MQV1

24.05.2025

1,875

3,75

1000

EUR

96,375

3.800.922

RWE AG

A30VMU

24.08.2025

2,5

3,42

1000

EUR

98,04

3.048.399

Fraport AG

A3E443

09.07.2024

1,625

3,81

1000

EUR

97,738

2.692.068

HeidelbergCement AG

A2AAQY

03.06.2024

2,25

3,68

1000

EUR

98,568

2.592.614

Deutsche Bank AG

DB7XJJ

17.02.2025

2,75

3,89

1000

EUR

97,85

2.393.757

Neuseeland, Staat

A18ZVR

15.04.2025

2,75

4,81

1000

NZD

96,403

2.080.041

Rumänien, Staat

A3LCXE

17.01.2053

7,625

7,2

2000

USD

107

1.819.994