Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

kl. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

114178

13.10.2023

0

3,16

0,01

EUR

98,545

17.679.451

Kreditanstalt für Wiederaufbau

A2AAJN

30.06.2025

0,25

3,19

1000

EUR

94,083

7.194.038

RWE AG

A30VMU

24.08.2025

2,5

3,45

1000

EUR

97,925

5.153.515

Deutsche Pfandbriefbank AG

A30WF8

05.02.2027

5

4,62

1000

EUR

101,5

4.912.710

Südzucker International Finance B.V.

A0E6FU

31.12.9999

6,115

k.A.

1000

EUR

96,23

3.976.634

BayWa AG

A2YNR2

26.06.2024

3,125

3,26

1000

EUR

99,86

2.759.231

Deutsche Telekom International Finance B.V.

A18Y8M

03.04.2028

1,5

3,17

1000

EUR

92,43

2.293.301

Deutsche Bank AG

DB7XJJ

17.02.2025

2,75

3,87

1000

EUR

97,74

2.119.904

Fresenius SE & Co. KGaA

A3MQV1

24.05.2025

1,875

3,66

1000

EUR

96,5

2.109.255

Volkswagen Financial Services AG

A2LQ6K

06.04.2025

3

3,72

1000

EUR

98,8

2.053.850