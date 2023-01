Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent

WKN

Laufzeit

Kupon

%

Rendite

%

kl. hdlb.

Einheit

Whrg.

Letzter

Kurs

Umsatz

in €

Bundesrepublik Deutschland

110490

12.12.2024

2,2

2,59

0,01

EUR

99,25

10.743.625

RWE AG

A30VMU

24.08.2025

2,5

3,21

1000

EUR

98,184

5.823.954

Volkswagen Financial Services AG

A2LQ6K

06.04.2025

3

3,5

1000

EUR

98,892

2.459.985

Bayer AG

A11QR7

01.07.2074

3,75

3,89

1000

EUR

95,875

1.460.164

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

A30VPB

20.09.2027

3,875

4,46

1000

EUR

98,1

1.177.045

Land Nordrhein-Westfalen

NRW0JH

16.04.2026

0,5

2,84

1000

EUR

92,8

1.045.386

EnBW International Finance B.V.

A3LBKB

22.11.2026

3,625

3,36

1000

EUR

100,886

642.615

thyssenkrupp AG

A2TEDB

22.02.2024

2,875

3,62

1000

EUR

99,2

574.365

Kreditanstalt für Wiederaufbau

A2GSNR

07.01.2028

0,625

2,8

1000

EUR

89,943

548.004

Kanada, Staat

A1HM45

01.06.2024

2,5

4,17

1000

CAD

97,83

532.304