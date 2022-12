Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Belgien, Staat A1ZUS1 22.06.2025 0,8 2,16 0,01 EUR 96,698 10.670.920 Bundesrepublik Deutschland 114178 13.10.2023 0 2,16 0,01 EUR 98,296 8.582.712 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A254R5 29.05.2030 1,5 4,32 1000 EUR 81,78 3.143.154 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,09 1000 EUR 98,55 2.756.102 EnBW International Finance B.V. A3LBKB 22.11.2026 3,625 3 1000 EUR 102,032 2.060.212 Südzucker International Finance B.V. A0E6FU 31.12.9999 4,293 k.A. 1000 EUR 80,06 1.414.928 Volkswagen Financial Services AG A2LQ6L 06.04.2028 3,375 4,1 1000 EUR 96,65 1.119.932 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 4,02 1000 EUR 98,822 974.377 Fraport AG A3E444 09.07.2027 2,125 4,19 1000 EUR 91,681 946.637 Lanxess AG A3E5W2 08.09.2027 0 3,34 1000 EUR 85,76 919.063