Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Bundesrepublik Deutschland 114178 13.10.2023 0 2,07 0,01 EUR 98,302 16.111.993 Berlin, Region A3H2Y1 21.11.2023 0,01 2,51 1000 EUR 97,7 2.768.176 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 4,3 1000 EUR 98,35 2.424.337 Deutsche Telekom AG A2TSDE 25.03.2031 1,75 2,88 1000 EUR 91,808 2.270.567 Norwegen, Staat A1ZEST 14.03.2024 3 3,19 1000 NOK 99,77 2.176.741 Südzucker International Finance B.V. A0E6FU 31.12.9999 4,293 k.A. 1000 EUR 79,42 2.130.561 Volkswagen Financial Services AG A2LQ6K 06.04.2025 3 3,35 1000 EUR 99,25 1.917.266 Fresenius SE & Co. KGaA A3MQV1 24.05.2025 1,875 3,45 1000 EUR 96,35 1.480.938 EnBW International Finance B.V. A3LBKB 22.11.2026 3,625 3,03 1000 EUR 102,208 1.347.652 Deutsche Bahn Finance GmbH A2NBMR 18.12.2028 1,125 2,6 1000 EUR 91,889 1.176.324