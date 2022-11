Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in Euro Bundesrepublik Deutschland 114177 14.04.2023 0 1,68 0,01 EUR 99,386 17.158.075 Volkswagen Financial Services AG A2LQ6K 06.04.2025 3 3,61 1000 EUR 99,05 3.813.183 USA, Staat A286NF 15.12.2023 0,125 4,89 100 USD 95,24 3.780.582 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,21 1000 EUR 98,561 3.191.649 Österreich, Staat A1HJL5 20.10.2023 1,75 2,01 1000 EUR 99,78 2.303.716 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A30VPB 20.09.2027 3,875 4,66 1000 EUR 97,18 2.069.948 BNP Paribas S.A. BN72DT 26.09.2023 2,875 2,23 1000 EUR 100,524 1.738.842 Sixt SE A3H2UX 09.12.2024 1,75 3,73 1000 EUR 96,2 1.725.925 EnBW International Finance B.V. A3LBKC 22.11.2029 4,049 3,76 1000 EUR 102,835 1.275.621 Covestro AG A3E44L 03.02.2026 0,875 3,52 1000 EUR 92,15 1.229.427