Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Bundesrepublik Deutschland 114178 13.10.2023 0 2,09 0,01 EUR 98,111 28.184.826 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,62 1000 EUR 97,126 4.464.906 USA, Staat A19U9V 31.01.2023 2,375 4,31 100 USD 99,61 3.373.524 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A30VPB 20.09.2027 3,875 4,7 1000 EUR 96,5 2.244.393 Vattenfall AB A3LAE3 18.04.2024 3,25 3,53 1000 EUR 99,644 1.801.828 Volkswagen Leasing GmbH A2GSF0 12.07.2023 0 3,29 1000 EUR 97,897 1.718.847 Südzucker International Finance B.V. A0E6FU 31.12.9999 4,293 k.A. 1000 EUR 78,825 1.689.298 Baden-Württemberg, Region 104094 13.11.2023 2 2,27 1000 EUR 99,46 1.625.016 The Goldman Sachs Group Inc. A19NPG 19.08.2024 0,125 3,39 1000 EUR 94,941 1.299.170 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 4,36 1000 EUR 98,1 1.255.395