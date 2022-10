Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Bundesrepublik Deutschland 113527 04.01.2037 4 2,29 0,01 EUR 120,572 11.906.327 Europäische Union A3K4C4 04.02.2037 0,4 3,16 1 EUR 68,692 5.164.506 USA, Staat A19U9V 31.01.2023 2,375 4,29 100 USD 99,53 4.565.485 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,64 1000 EUR 97 2.696.183 Volkswagen Financial Services AG A2LQ6B 16.10.2023 1,375 3,05 1000 EUR 98,45 2.096.530 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A30VPB 20.09.2027 3,875 4,67 1000 EUR 96,548 1.238.363 Banque Federative du Credit Mutuel - BFCM A1ZJTH 21.05.2024 3 3,74 1000 EUR 98,9 989.740 thyssenkrupp AG A14J58 25.02.2025 2,5 5,18 1000 EUR 94,25 978.640 Österreich, Staat A2RXDK 20.02.2029 0,5 2,66 1000 EUR 87,534 958.438 Commerzbank AG CZ40L6 24.05.2024 1,125 4,06 1000 EUR 95,639 937.921