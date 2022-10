Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € Bundesrepublik Deutschland 114177 14.04.2023 0 1,35 0,01 EUR 99,381 22.420.742 Neuseeland, Staat A18ZVR 15.04.2025 2,75 4,73 1000 NZD 95,57 7.403.156 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A254R5 29.05.2030 1,5 4,83 1000 EUR 79,25 4.685.856 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,67 1000 EUR 96,8 4.152.133 Commerzbank AG CB0HRY 11.09.2025 0,1 4,06 1000 EUR 89,4 3.144.100 MTU Aero Engines AG A289QB 01.07.2025 3 2,79 1000 EUR 99,828 1.470.908 Volkswagen Financial Services AG A2LQ6K 06.04.2025 3 3,87 1000 EUR 98 950.856 Deutsche Bank AG DB7XJJ 17.02.2025 2,75 3,9 1000 EUR 97,5 879.164 Spanien, Staat A1Z2RV 31.10.2025 2,15 2,56 1000 EUR 98,749 797.806 Bayer AG A11QR7 01.07.2074 3,75 4,03 1000 EUR 94,2 760.217