Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

in € Frankreich, Staat A2R1B8 25.03.2025 0 2,15 1 EUR 94,835 16.507.123 Bundesrepublik Deutschland 110232 15.08.2023 2 1,63 0,01 EUR 100,301 10.179.281 USA, Staat A2RSH4 30.09.2023 2,875 4,32 100 USD 98,66 5.524.935 The Goldman Sachs Group Inc. A19NPG 19.08.2024 0,125 3,57 1000 EUR 93,823 2.114.015 CEZ AS A2SA4V 02.12.2026 0,875 5,04 1000 EUR 84,62 1.803.463 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,6 1000 EUR 96,86 1.709.260 European Investment Bank (EIB) A287C1 26.03.2026 0,375 4,38 1000 USD 87,33 1.704.052 Commerzbank AG CZ40LD 23.03.2026 4 6,03 1000 EUR 93,41 1.377.159 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A30VPB 20.09.2027 3,875 4,85 1000 EUR 95,836 1.306.196 Volkswagen Financial Services AG A2LQ6H 06.04.2023 2,5 2,82 1000 EUR 99,874 1.281.286