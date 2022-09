Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € USA, Staat A3KV0E 15.09.2024 0,375 4,09 100 USD 93,08 28.190.546 Bundesrepublik Deutschland 114178 13.10.2023 0 1,52 0,01 EUR 98,421 10.489.980 Kreditanstalt für Wiederaufbau A30VMR 23.08.2024 3,375 4,17 1000 USD 98,64 4.636.427 Nike Inc. A28VAP 27.03.2025 2,4 4,19 1000 USD 95,88 4.483.127 Volkswagen Financial Services AG A2LQ6K 06.04.2025 3 3,51 1000 EUR 98,78 3.381.464 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,34 1000 EUR 97,705 3.306.329 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A30VPB 20.09.2027 3,875 4,41 1000 EUR 97,694 2.984.656 Finnland, Staat A3KRNM 15.09.2031 0,125 2,4 1000 EUR 81,848 2.031.481 Commerzbank AG CZ45VC 04.12.2026 0,5 3,47 1000 EUR 88,6 1.906.728 Deutsche Bank AG DB7XJJ 17.02.2025 2,75 3,83 1000 EUR 97,55 1.664.785