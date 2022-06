Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% kl. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in Euro Bundesrepublik Deutschland 110239 15.02.2026 0,5 1,3 0,01 EUR 96,733 9.982.053 thyssenkrupp AG A2TEDB 22.02.2024 2,875 4,77 1000 EUR 96,61 2.471.662 RWE AG A3MP70 26.11.2028 0,5 3,57 1000 EUR 81,295 1.736.671 Commerzbank AG CZ45VC 04.12.2026 0,5 3,16 1000 EUR 88,48 1.433.948 Norwegen, Staat A1VJX6 13.03.2025 1,75 2,97 1000 NOK 96,64 1.394.698 Volkswagen Leasing GmbH A2GSFN 20.01.2025 1,375 2,99 1000 EUR 96 1.335.570 Deutsche Bank AG DB7XJJ 17.02.2025 2,75 3,38 1000 EUR 98,4 1.334.655 Fresenius SE & Co. KGaA A3MQV1 24.05.2025 1,875 2,77 1000 EUR 97,25 1.128.226 Italien, Staat A283CH 01.04.2031 0,9 3,87 1000 EUR 77,19 735.563 Otto GmbH & Co. KG A2LQ0B 31.12.9999 4 k. A. 1000 EUR 99,01 588.541