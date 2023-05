Die meist gehandelten Produkte: Beim DAX weiterhin zwiegespalten. Bei BMW und BMW zeigen sich die Bullen

Der DAX® startet heute leicht positiv in den Handel. Weiterhin notiert der deutsche Leitindex unter der 16000er Marke und wartet auf neue Impulse.

Bei den Faktor-Long-Optionscheinen wird auf steigende Preise der Rheinmetall AG Aktie spekuliert. Der Konzern gab gestern bekannt in den Markt für Wärmepumpen zu expandieren. Gefragt sind auch Optionsscheine der BMW AG. Der Autohersteller möchte eine neue Reihe Elektroautos auf den Markt bringen. Den Rücksetzer bei der Bayer, nach Bekanntgabe schwacher Quartalszahlen, nutzen die Investoren um günstiger Call-Optionsscheine nachzukaufen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

Gold Call

HC556E

9,19

2023,64 USD

1978,52 USD

20,01

Open End

Dow Jones® Call

HC6JNK

6,10

33591,50 Punkte

32995,837114 Punkte

54,21

Open End

DAX® Call

HC6JN6

2,10

15914,71 Punkte

15747,829463 Punkte

75,96

Open End

DAX® Put

HR71Z5

0,46

15914,71 Punkte

16345,378706 Punkte

35,02

Open End

DAX® Call

HC5W28

3,83

15914,71 Punkte

15565,908796 Punkte

41,48

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC66V1

5,13

15937,63 Punkte

15600 Punkte

31,08

06.06.2023

DAX® Call

HC0XPM

21,36

15937,63 Punkte

14500 Punkte

7,46

12.12.2023

DAX® Call

HC0XPP

19,7399

15937,63 Punkte

14700 Punkte

7,91

12.12.2023

Bayer AG Call

HC24LZ

0,86

54,73 EUR

48 EUR

6,39

13.09.2023

BMW AG Call

HB66TS

1,02

108,50 EUR

100 EUR

10,48

13.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC4YCJ

17,48

15905,50 Punkte

15580,432996 Punkte

25

Open End

Rheinmetall AG Long

HB9D1W

19,96

260,60 EUR

237,112296 EUR

5

Open End

DAX® Short

HC3TKP

5,35

15905,50 Punkte

16690,395175 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HB8X79

2,93

15905,50 Punkte

17486,753302 Punkte

-5

Open End

DAX® Short

HC01SA

2,40

15905,50 Punkte

1721,672451 Punkte

-6

Open End



Faktor-Optionsscheine

