Die meist gehandelten Produkte: Beim DAX sind Anleger weiter uneins. Münchener Rück. und SAP von Bullen gefragt

Der DAX® startet positiv in die neue Handelswoche. Kurz nach Handelsbeginn streckt sich der deutsche Leitindex in Richtung 16.000 Punkte, musste dann aber wieder einen leichten Rücksetzer verkraften. Bereits morgen werden Wirtschaftsdaten aus China, den USA und der Eurozone veröffentlicht. Weiterhin sind sich die Anleger nicht einig, in welche Richtung es in den nächsten Wochen gehen wird. Das sieht man am ausgeglichenen Verhältnis von Call- zu Put-Optionsscheinen auf den Index. Bereits morgen, falls die Daten besser oder schlechter als erwartet ausfallen, können impulsive Bewegungen stattfinden.

Nach einem Gewinnrückgang im ersten Quartal hält die Porsche Holding SE weiterhin an ihrem Ausblick für das restliche Geschäftsjahr fest. Nach der schon länger andauernden Korrektur der Aktie kaufen Investoren vermehrt Call-K.o.-Optionsscheine, um von einem möglichen Rebound zu profitieren. Call-Optionscheine der Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft sind derzeit auch sehr gefragt. Trotz des starken Anstiegs seit nunmehr fast 12 Monaten sehen die Anleger weiterhin Kurspotenzial und möchten daran partizipieren. Bei den Faktor-Optionscheinen wird die Rheinmetall AG auf der Long-Seite bespielt. Nachrichten über die Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Staatsunternehmen lassen die Anleger die Chance wittern, weitere Kurszuwächse zu verzeichnen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HC6KUH

32,30

15934,74 Punkte

19160,163777 Punkte

4,93

Open End

DAX® Put

HR6DLN

5,87

15934,74 Punkte

16492,127165 Punkte

27,16

Open End

Gold Call

HC51TY

9,88

2016,36 USD

1911,0858 USD

18,82

Open End

DAX® Call

HC6KSS

2,18

15934,74 Punkte

15760,663901 Punkte

73,27

Open End

Posche Holding SE Call

HC6L12

0,33

52,24 EUR

49,557383 EUR

16,18

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC66V1

4,90

15492,00 Punkte

15600 Punkte

32,51

06.06.2023

DAX® Put

HB50H9

8,59

15492,00 Punkte

16800 Punkte

18,57

13.06.2023

Apple Inc. Call

HR7PQS

1,65

172,905 USD

170 USD

9,70

13.12.2023

Volkswasgen AG Call

HC587Q

1,45

119,36 EUR

120 EUR

8,25

13.03.2024

Münchner Rück. AG Call

HC30X8

1,24

327,30 EUR

360 EUR

26,62

13.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC01KG

9,10

15944,50 Punkte

13534,189249 Punkte

4

Open End

Rheinmetall AG Long

HB9D1W

23,00

270,35 EUR

240,278913 EUR

5

Open End

DAX® Short

HC3TKP

5,25

15944,50 Punkte

16709,161263 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC01ND

7,21

15944,50 Punkte

19893,586255 Punkte

-3

Open End

SAP SE® Long

HB9D26

19,7399

120,43 EUR

117,716512 EUR

10

Open End



