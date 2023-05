Die meist gehandelten Produkte: Bearishe DAX-Trader. L'Oreal-Calls gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Dienstag startete der DAX® negativ in den Handelstag. Dementsprechend groß war das Interesse an Put-K.o.-Optionsscheinen mit niedriger Knock-Out-Barriere auf den deutschen Leitindex. In den folgenden Stunden konnte der DAX® seinen kleinen Kursrückgang wieder wettmachen und notiert wieder leicht im Plus.

Optionscheine der L’Oreal S.A. sind heute sehr gefragt. Gestern konnte der Titel Kursgewinne verzeichnen, gab diese aber wieder ab. Das sehen Anleger als Chance und kaufen Optionsscheine mit einem Strike unterhalb der aktuellen Bewertung. Bei der Deutschen Bank AG wird morgen, am 17. Mai, die Hauptversammlung stattfinden. Gesprächsthema dürfte die erst im vierten Quartal 2022 erfolgreich abgeschlossene Sanierung der Bank sein. Die Marktteilnehmer kaufen bereits heute Faktor-Long-Optionsscheine auf den Bankentitel.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR6DLN

5,87

15930,50 Punkte

16492,15066 Punkte

27,11

Open End

DAX® Put

HC5U71

7,57

15930,50 Punkte

16659,323538 Punkte

21,05

Open End

DAX® Put

HR7SEF

1,23

15930,50 Punkte

16015,928072 Punkte

131,10

Open End

DAX® Put

HR7QPP

2,70

15930,50 Punkte

16170,720247 Punkte

59,12

Open End

DAX® Call

HC6RRW

1,15

15930,50 Punkte

15860,00 Punkte

139,10

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HB4P4E

1,46

15931,12 Punkte

15600 Punkte

109,88

13.06.2023

DAX® Put

HB50H9

8,71

15931,12 Punkte

16800 Punkte

18,28

13.06.2023

Siemens Energy AG Call

HC3ACC

3,14

23,54 EUR

25 EUR

7,56

19.06.2024

L’Oreal S.A. Call

HB8KQ4

7,31

418,50 EUR

380 EUR

5,79

19.06.2024

L’Oreal S.A. Call

HB94W4

5,96

418,50 EUR

400 EUR

7,19

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC4J55

3,57

15935,43 Punkte

15601,025609 Punkte

25

Open End

Deutsche Bank AG Long

HC5FC0

11,67

9,6415 EUR

8,265355 EUR

4

Open End

DAX® Short

HC292L

–

15935,43 Punkte

16712,454821 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC65NK

13,73

15935,43 Punkte

16236,168608 Punkte

-25

Open End

Rheinmetall AG Long

HB9D1W

21,86

266,55 EUR

240,44303 EUR

5

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte