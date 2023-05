Die meist gehandelten Produkte: Bei Bayer setzen Anleger auf eine Gegenbewegung

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der DAX® startet positiv in den letzten Handelstag der Woche. Weiterhin bewegt sich der deutsche Leitindex in seiner „Wohlfühlzone“, des letzten Monats, im Bereich 15700 bis 16000 Punkte. Bereits nächste Woche Dienstag werden Zahlen zur Entwicklung des BIPs in der EuroZone veröffentlicht. Beim amerikanischen Tech-Index NASDAQ 100® gehen die Anleger nach der zuletzt länger andauernden Aufwärtsbewegungen vermehrt von einem Kursrückgang aus und decken sich mit Put-Optionscheinen ein.

Bei den Amerikanischen Titeln Alphabet Inc. und Apple Inc. gehen die Anleger von weiter steigenden Kursen aus. Das spiegelt sich im Interesse von Call-Optionscheinen wieder. Die Bayer wurde nach den schlechten Quartalsergebnissen regelrecht abgestraft und gab gestern stark nach. Dennoch kaufen die Investoren Call-K.o-Optionscheine.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Put

HR6A9B

0,5699

15919,93 Punkte

16466,82872 Punkte

28,20

Open End

DAX® Call

HC5XY7

3,42

15919,93 Punkte

15616,216747 Punkte

46,62

Open End

NASDAQ 100® Put

HB5CJQ

12,17

13389,778417 Punkte

14753,621913 Punkte

10,12

Open End

BAYER AG Call

HX348L

2,75

54,44 EUR

27,234934 EUR

1,99

Open End

DAX® Call

HC5U6U

3,66

15919,93 Punkte

15591,116638 Punkte

43,44

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC66V1

4,90

15923,00 Punkte

15600 Punkte

32,53

06.06.2023

DAX® Put

HB4P4Q

6,86

15923,00 Punkte

16600 Punkte

23,23

13.06.2023

NASDAQ 100® Put

HB4PVS

–

13389,778417 Punkte

12000 Punkte

424,71

13.06.2023

Alphabet Inc. (C) Call

HC3Z5E

2,10

117,585 USD

110 USD

5,14

19.06.2023

Apple Inc. Call

HB61WV

2,02

173,74 USD

165 USD

7,93

13.12.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

DAX® Long

HC4J55

3,57

15924,33 Punkte

15520,331189 Punkte

25

Open End

DAX® Long

HC01MZ

32,33

15924,33 Punkte

14517,979537 Punkte

6

Open End

DAX® Long

HC07LY

39,53

15924,33 Punkte

14254,074839 Punkte

5

Open End

DAX® Short

HC01SE

–

15924,33 Punkte

16626,011669 Punkte

-10

Open End

DAX® Short

HC65NK

13,94

15924,33 Punkte

16152,188989 Punkte

-25

Open End



Faktor-Optionsscheine

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte