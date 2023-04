Die meist gehandelten Produkte: Anleger gehen DAX short und Lufthansa long.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aufwärtsbewegung hat spürbar an Fahrt verloren. Die Stagnation des DAX® auf hohem Niveau schürte Spekulationen auf eine (kurzfristige) Konsolidierung. Dies spiegelte sich im regen Handel von DAX®-Short-Produkten wider. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten war ein Short-Produkt auf den DAX und bei den Faktor-Produkten standen DAX®-Short-Produkte mit einem Hebel von 20 und 25 im Fokus der Investoren. Bei MTU Aero Engines lockten die gestern veröffentlichten guten Eckdaten zum ersten Quartal weitere Investoren in Long-Produkte. Bei der Deutschen Lufthansa sorgte eine Heraufstufung der Kreditwürdigkeit für Aufwind.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Knock-Out-Barriere

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX® Call

HC0YWS

31,11

15864,77 Punkte

12745,315012 Punkte

5,10

Open End

Gold Call

HC556E

6,05

1976,92 USD

1913,271374 USD

29,95

Open End

S&P 500® Put

HC5NV7

1,88

4134,64 Punkte

4336,203078 Punkte

20,13

Open End

NASDAQ 100® Call

HC5NRK

3,06

13091,792986 Punkte

12709,318911 Punkte

38,88

Open End

DAX® Put

HC5U6Z

4,19

15864,77 Punkte

16239,508351Punkte

37,70

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Basiswert Strike

Hebel

Letzter Bewertungstag

MTU Aero Engines Call

HC5HJ6

4,17

240,60 EUR

240 EUR

5,82

18.12.2024

Deutsche Lufthansa Call

HC3BU5

1,47

9,813 EUR

9,50 EUR

6,71

13.12.2023

S&P 500® Call

HC3BRQ

–

4133,14 Punkte

3500 Punkte

4,66

18.06.2024

Shell PLC Call

HB57VX

0,34

27,91 EUR

26 EUR

8,33

13.12.2023

Alianz SE Call

HR8WGZ

5,3099

220,975 EUR

170 EUR

4,17

18.12.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basiswertpreis

Reset Barriere

Faktor

Letzter Bewertungstag

Rheinmetall AG Long

HC48N6

11,65

271,00 EUR

242,962675 EUR

5

Open End

DAX® Short

HC508P

7,19

15841,50 Punkte

16279,921383 Punkte

-20

Open End

DAX® Short

HC4L32

2,43

15841,50 Punkte

16200,845131 Punkte

-25

Open End

Vonovia Long

HC5FM7

17,96

19,0875 EUR

18,40539 EUR

6

Open End

Infineon Long

HC5DTM

12,03

36,11 EUR

35,140275 EUR

7

Open End



Faktor-Optionsscheine

