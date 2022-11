mVISE AG: Sehr starke Halbjahreszahlen mildern Enttäuschung über abgesagte Akquisition

mVISE hat für das erste Halbjahr starke Zahlen gemeldet, die von einem soliden Umsatzwachstum (+14 Prozent auf 9,1 Mio. Euro) und vor allem von einer massiven Ergebnisverbesserung gekennzeichnet waren. Während das EBITDA auf 1,5 Mio. Euro fast verzehnfacht wurde, hat der Halbjahresüberschuss, der im Vorjahr noch deutlich negativ ausgefallen war, um 1,7 Mio. Euro auf +0,9 Mio. Euro zugelegt.

Entscheidend dafür waren die gute Auftrags- und Auslastungssituation im Beratungsgeschäft und der Wegfall der Belastungen durch die im Herbst 2021 mehrheitlich verkaufte Tochter elastic.io. Neben den operativen Fortschritten konnte mVISE auch die Finanzierungsstruktur entscheidend verbessern und die beiden alten Wandelanleihen tilgen (für einen Restbetrag von ca. 1 Mio. Euro wurde nach Unternehmensangaben eine Ratenzahlung bis Mitte 2023 vereinbart) bzw. in eine neue, bis 2026 laufende, umwandeln.

Überschattet wurde die positive Entwicklung von der Absage der seit einem Jahr vorbereiteten Akquisition, mit der mVISE in eine Größendimension von mehr als 100 Mio. Euro Umsatz gewachsen wäre. mVISE will zwar an dem Plan einer großen Übernahme weiter festhalten, doch derzeit scheint das Thema auf der Prioritätenliste zunächst weiter nach unten gerutscht zu sein. Ursächlich dafür ist der Ende August beschlossene Wechsel an der Unternehmensspitze, dem nach Unternehmensangaben nun eine Findungsphase folgt, an deren Ende eine erneute Neujustierung der Strategie stehen könnte.

Wohin der Prozess führt, bliebt abzuwarten. Wir haben unser Bewertungsmodell, in das wir die geplante und nun abgesagte Akquisition noch nicht eingepflegt hatten, weiter an dem bisherigen Szenario einer kontinuierlichen organischen Entwicklung des Beratungsgeschäfts ausgerichtet und lediglich im Detail an die Halbjahreszahlen angepasst. Die größte Veränderung resultierte aus der Anpassung des Diskontierungszinssatzes an das verändert Zinsumfeld, weswegen sich der von uns ermittelte faire Wert auf 2,80 Euro ermäßigt hat. Gleichwohl sehen wir auf dieser Basis ein sehr hohes Kurspotenzial für die mVISE-Aktie, weswegen wir das bisherige Urteil „Speculative Buy“ bestätigen.

Quelle: SMC-Research