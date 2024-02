Der kranke Mann Europas

Die Aktie der New York Community Bancorp (NYCB) verliert erneut dramatisch an Wert. Am Dienstag war sie um weitere -22% eingebrochen. Dies markiert den vierten von fünf Handelstagen mit zweistelligen prozentualen Kursverlusten. Besonders gravierend war das Abwärts-Gap vom vergangenen Mittwoch mit knapp -38% als Reaktion auf überraschend schlechte Quartalszahlen. Damit hat das Papier seit Ende Januar bereits etwa -60% an Wert eingebüßt. Der Schlusskurs vom Dienstag ist der niedrigste seit mehr als 26 Jahren. Die Bank vermeldete letzte Woche einen unerwarteten Verlust und eine radikale Dividendenkürzung. Ursächlich sind Rückstellungen für gefährdete Kredite auf Gewerbeimmobilien. Nach Gesprächen mit der zuständigen Regulierungsbehörde OCC stufte Moody's die Bonität des Instituts auf „Junk“ herab. Zwar äußerte sich US-Finanzministerin Janet Yellen besorgt zu den Verlusten bei Gewerbeimmobilien, betonte aber in einer Kongressanhörung, dass im Finanzsystem ausreichend Liquidität vorhanden sei – das klassische Glätten der Wogen also, das von einer Finanzministerin in einer solchen Situation auch nicht anders zu erwarten war. Für Anleger stellt sich allerdings die Frage, ob wir hier bereits die Vorboten einer neuen Bankenkrise sehen, denn Probleme am Markt für Gewerbeimmobilien werden nicht allein die NYCB betreffen.