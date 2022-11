Ein holpriger Start

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Es war ein recht unruhiger Start in die Handelswoche, wobei das Hauptaugenmerk auf China lag, wo die Lockerungsmaßnahmen bei Covid und die Unterstützung des Immobilienmarktes für eine gewisse Entspannung gesorgt haben.

Leider fällt beides in eine Zeit, in der die Zahl der Covid-Infektionen in Großstädten wie Peking und Guangzhou auf Rekordniveau liegt. Und die angekündigten Lockerungsmaßnahmen sind nicht ehrgeizig genug, um in den Städten mit steigenden Fallzahlen etwas zu bewirken, was bedeutet, dass die Aktivität nachlassen wird.

Es besteht die Hoffnung, dass China seine Null-Covid-Politik im nächsten Frühjahr weiter lockern könnte, aber vorerst bleiben die Massentests, die strengen Beschränkungen und die Abriegelungen trotz wachsender Opposition und Müdigkeit bestehen. Diejenigen, die gehofft hatten, dass diese erste Lockerungsphase substanzieller ausfallen würde, haben sich immer auf eine Enttäuschung eingestellt.

Die Immobilienaktien in China und Hongkong erhielten zu Beginn der Woche einen kräftigen Aufschwung, als Peking seinen 16-Punkte-Plan zur Unterstützung der Branche vorstellte. Nachdem Peking die Branche im Rahmen seiner Reformbemühungen fast in die Knie gezwungen hat, versucht es nun, sie wieder aufzubauen, aber wie es bereits festgestellt hat, ist Ersteres viel einfacher als Letzteres.

Das Vertrauen ist erschüttert und es wird Zeit, Mühe und Geduld erfordern, es wiederherzustellen. Nun stellt sich die Frage, inwieweit diese Maßnahmen die ursprünglichen Reformmaßnahmen Pekings untergraben werden und ob es ihnen überhaupt gelingt, die Branche wieder zu beleben. Die bisherigen Bemühungen sind wie ein Stück Schnur, an dem man ziehen kann.

Öl ist stabil, aber Aufwärtsrisiken bleiben

Die Aussicht auf eine Lockerung der Beschränkungen hat den Ölpreis in letzter Zeit in die Höhe getrieben, und dennoch wird Brent immer noch in der Mitte seiner Spanne von 90 bis 100 $ gehandelt. Die US-Inflationsdaten der letzten Woche gaben dem Rohöl einen weiteren Schub, da die Händler wieder von einer möglichen weichen Landung träumen konnten, wenn die Daten so bleiben und die Fed die Zinsen weniger anhebt.

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg und ein Großteil der Welt wird nicht so viel Glück haben, vorausgesetzt, es ist für die USA nicht schon zu spät. Weitere Anzeichen dafür, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, sind zweifellos willkommen. Man fragt sich nur, ob dies auch der Auslöser dafür sein wird, dass der Ölpreis wieder die 100 $-Marke durchbricht, was die Wachstumsaussichten erneut erschweren würde.

Der spektakuläre Aufschwung von Gold

Es waren phantastische 10 Tage für Gold. Das gelbe Metall drohte unter die Unterstützung von 1.620 $ zu fallen und erholte sich um fast 10% auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Die Signale der Zentralbank, dass die nächste Zinserhöhung weniger aggressiv ausfallen könnte, und der Inflationsbericht haben die Entwicklung beflügelt.

Kann der Goldpreis diesen Schwung beibehalten und die Marke von $1.800 durchbrechen und damit in einen Bereich vordringen, in dem er seit dem späten Frühjahr und dem Frühsommer nicht mehr gehandelt wurde? Das ist eine große Frage, aber wenn die Daten großzügig ausfallen und der Dollar einen Teil seiner enormen Gewinne aus dem vergangenen Jahr wieder abgibt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Goldpreis von hier aus an Dynamik gewinnt.

Schlechtes Timing

Bitcoin hat geduldig auf diesen Moment gewartet und in Erwartung einer sinkenden Inflation und einer weniger aggressiven Haltung der US-Notenbank eine Basis um die 20.000 $ gebildet. Leider fiel dieser Moment mit dem spektakulären Zusammenbruch von FTX zusammen, der Schockwellen durch die Branche sandte und die Kryptopreise unter Druck setzte. Anstatt abzuheben, stürzte der Bitcoin auf ein Niveau ab, das er seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte, und es könnte noch mehr Leid geben. Es herrscht nun eine enorme Unsicherheit in der Branche, die sie auf kurze Sicht bremsen und die Preise belasten könnte.

