Die hohe Inflation und die Folgen

Bei 9,1 Prozent lag die Inflation im Euroland im August, verursacht von steigenden Energie- und Lebensmittelkosten

Auch die Europäische Zentralbank hat inzwischen geäußert, dass die Inflationsrate noch länger über dem angestrebten Ziel von zwei Prozent liegen werde. Von den EZB-Volkswirten wird für nächstes Jahr eine Inflationsrate von 5,5 Prozent prognostiziert. Für die ersten drei Monate 2023 können dabei aber auch aufgrund der Energiekosten elf Prozent erreicht werden. Damit sinkt die Kaufkraft jedes einzelnen vermutlich über Jahre hinweg, das Vermögen verliert an Wert. Selbst wenn es wieder zwei Prozent nach den Leitzinserhöhungen der EZB geben wird, ist dies zu wenig, um der Vermögensentwertung entgegenzuwirken. Helfen können im Grunde hier nur noch Aktien.





Auch in den USA sieht es nicht besser aus. Erst kamen die globale Pandemie und ein weltweiter Stillstand der Wirtschaft. Ein staatlicher Stimulus folgte und dann die Inflation. Auch die US-Wirtschaft wird sich über Jahre in einer Inflationsphase befinden, die die Wirtschaft stark beeinträchtigt. Wohl hätten die Zinssätze schon als die Inflation zu steigen begann, angehoben werden müssen. Aber die Fed blieb lange untätig, die EZB sogar noch länger. Aus historischer Sicht hat es das noch nie gegeben, dass die Fed ihre Leitzinsen nicht mindestens auf das aktuelle Inflationsniveau angehoben hat. Als die Fed erstmals die Zinsen erhöhte, lag die Inflation bereits bei 8,5 Prozent. So immense Zinserhöhungen sind bei der US-Staatsverschuldung von deutlich mehr als 120 Prozent des Bruttoinlandprodukts nicht möglich. Ähnliches gilt für das Euroland, wo einige Mitgliedsstaaten extrem verschuldet sind. Dem privaten Investor kann angesichts der Entwicklung nur angeraten werden, Investments in Gold, dem werterhaltenden Metall, einzugehen. Hierfür würden sich die Werte von Fury Gold Mines und CanaGold Resources eignen. Fury Gold Mines besitzt hochgradige Goldprojekte in Quebec und Nunavut. CanaGold Resources ist gut finanziert und konzentriert sich auf fortgeschrittene Goldliegenschaften, teils mit bedeutenden bestehenden Goldressourcen in Nordamerika.





