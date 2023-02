Die heißesten Aktien der letzten Woche

Hier erfährst du, warum wikifolio Trader die Cloudflare-Aktie trotz Verlusten kaufen und bei Nvidia lieber Gewinne mitnehmen. Außerdem verraten wir dir, wie es einem wikifolio Trader in der letzten Woche gelungen ist, mit einem einzelnen Trade eine Performance von + 343,5 Prozent zu erzielen.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche bei der Aktie des US-amerikanischen IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks. Das Wertpapier legte auf Wochensicht um 10,9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen sein Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal vorlegte. Der Umsatz pro Aktie übertraf mit 1,05 US-Dollar deutlich die Analystenerwartung von 0,78 US-Dollar.

Laut Daten von aktien.guide liegt das EV/Sales-Verhältnis (Unternehmenswert/Umsatz der letzten 12 Monate) für Palo Alto Networks aktuell bei 9,27. Der Unternehmenswert (Marktkapitalisierung – Cash + Schulden) liegt derzeit bei 57,08 Mrd. USD. Der untenstehende Chart zeigt dir das EV/Sales-Verhältnis des Unternehmens der letzten Jahre.

Das Enterprise Value/Sales-Verhältnis (EV/Sales) setzt den “wahren” Unternehmenswert (Enterprise Value) ins Verhältnis zum Umsatz (engl. Sales oder Revenue). So erhält man eine wichtige Kennzahl zur Einschätzung der Bewertung von Aktien eines Unternehmens.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den „Dip“ – also die baldige Trendwende – haben wikifolio Trader letzte Woche bei Cloudflare gesetzt. Die Aktie des Serveranbieters ist auf Wochensicht 6,9 Prozent gefallen. Die mit Jahreswechsel gestartete Erholungsrally ist aber nach wie vor intakt. Auf Monatssicht beträgt der Kursgewinn 24,4 Prozent.

Trading Sentiment

Die wikifolio Trader trauen Cloudflare viel zu. Im letzten halben Jahr betrug der Kaufüberhang bei der Aktie 76 Prozent. Im Vergleich hielten sich Käufe und Verkäufe bei einer durchschnittlichen Nasdaq-Aktie (54% Käufe / 46% Verkäufe) im selben Zeitraum beinahe die Waage.

Warum die Aktie derzeit so beliebt ist und Kursverluste als Kaufgelegenheit genutzt werden, zeigt ein Blick auf untenstehenden Chart. Die Aktie (blaue Linie) ist von ihren Höchstständen gute 70 Prozent entfernt. Das Umsatzwachstum (rote Linie) des Unternehmens gab – anders als bei vielen anderen Tech-Werten - jedoch nur geringfügig nach. Auf Jahressicht liegt es laut aktien.guide immer noch bei 48,57 %.

Mit dem Unterwasser Format wird die Entfernung des Kurses vom Allzeithoch im betrachteten Zeitraum in Prozent dargestellt.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei Nvidia. Ein Blick auf den Chart verrät warum: Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Chipherstellers rund 60 Prozent Performance hingelegt. Haupttreiber der Rally waren die allgemeine Erholung der Tech-Werte, der Hype um ChatGPT und zuletzt die Analystenerwartungen übertreffenden Quartalszahlen des Unternehmens.

YTD-Performance Nvidia laut aktien.guide

Angesichts der steilen Rally verwundert es wenig, dass viele wikifolio Trader jetzt Teilverkäufe tätigen. Und wie siehst du das? Sollte man die Gewinne laufen lassen oder ist es Zeit seine Schäfchen ins Trockene zu bringen? Melde dich an, um beim Voting abzustimmen!

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen ließen sich letzte Woche beim deutschen Chipindustriezulieferer Siltronic beobachten. Die Aktie des Unternehmens brach nach der Veröffentlichung einer überraschend schwachen Umsatz-Prognose auf Wochensicht um rund 10 Prozent ein. wikifolio Trader Christian Mallek (SIGAVEST) erläutert: „Siltronic passt seine Umsatz- und Ertragsprognose für 2023 deutlich nach unten an. Verschiebungen von Kundenbestellungen sowie Abschreibungen auf Bestände machen das nötig. Die Marge wird auf 30-33% sinken.“ Malleks Schlussfolgerung: „Wir verkaufen sicherheitshalber.“

Top-Trade der Woche: + 343,5 Prozent

Einen der Top-Trades der Woche erzielte Kai Knobloch (Halbprofi87) am 23.02. In seinem wikifolio Trend & Fundamental verkaufte er Nvidia-Aktien mit einem Gewinn von 343,5 Prozent. Die verkauften Anteile machten 0,4 Prozent des Gesamtportfolios aus. Das Wertpapier des Chip-Herstellers hat sich Knobloch 2016 erstmals ins wikifolio gelegt.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.