Die heißesten Aktien der letzten Woche

Auch vor den wikifolio Tradern macht der durch ChatGPT ausgelöste Hype um künstliche Intelligenz keinen Halt. Hier erfährst du, welche Aktie die Trader handeln, um vom KI-Trend zu profitieren und auf welche Themen sie derzeit noch setzen. Außerdem verraten wir dir, wie es einem wikifolio Trader in der letzten Woche gelungen ist, mit einem einzelnen Trade eine Performance von + 465,27 Prozent zu erzielen.

Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei der Aktie von Super Micro Computer. Warum der kalifornische Hersteller von Computern für Rechenzentren bei Anlegern gerade so gefragt ist, weiß Christian Mallek (SIGAVEST): „Super Micro hat sehr gute Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten ein weiteres Mal deutlich übertroffen. Mit einem Gewinn pro Aktie von 3,26$ (erwartet 2,73$) sowie einem Umsatz von 1,8 Mrd. $ (erwartet 1,73 Mrd. $) zeigt das Unternehmen die Qualität ihres Geschäfts.“ In Malleks wikifolio VV Aktien flexibel ist die Aktie von Super Micro Computer derzeit mit 4,6 Prozent gewichtet.

Tipp: Eine ausführliche Analyse zu Super Micro Computer findest du in unserem Blogbeitrag „Tech-Aktie mit stabilem Aufwärtstrend und einstelligem KGV“.

ChatGPT ist derzeit in aller Munde. Eine Aktie die von dem Hype rund um künstliche Intelligenz derzeit massiv profitiert ist C3.AI. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz an. Die C3.AI-Aktie ist auf Monatssicht knapp 90 Prozent im Plus. Und dass, obwohl sie in der letzte Woche um rund 14 Prozent korrigierte. Die Verluste interpretierten viele wikifolio Trader nicht als Grund zur Sorge, sondern als Kaufchance.

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche beim Finanzdienstleister Hypoport. 2022 waren die Transaktionsvolumen auf der Immo-Kreditplattform von Hypoport eingebrochen. Die Aktie fiel ins Bodenlose. Nun scheint die krisengebeutelte Aktie ihr Tal erreicht und zu einer Erholung angesetzt zu haben. Für die Trendwende sorgte, dass sich das Transaktionsvolumen zuletzt wieder stabilisierte und Hypoport für 2023 eine Kostenreduktion von bis zu 40 Millionen Euro ankündigte. Viele wikifolio Trader scheinen den Kursgewinnen jedoch noch skeptisch gegenüberzustehen und nahmen darum letzte Woche Gewinne mit.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Aixtron. Seit Ende Jänner geht es für das Wertpapier deutlich bergab. Von knapp über 30 Euro korrigierte die Aktie auf aktuell rund 25 Euro. Glaubt man dem Analystenkonsens, sind die derzeitigen Verluste eher als Verschnaufpause zu interpretieren. Auf Jahressicht ist die Aktie rund 55 Prozent im Plus. Die Kursziele von Deutsche Bank, Jefferies und Warburg liegen allesamt zwischen 31 und 35 Euro.

Tipp: An der Aixtron-Aktie interessierte Anleger sollten die Präsentation der Quartalszahlen am 28.02. im Auge behalten.

Top-Trade der Woche: + 465,3 Prozent

Einen der Top-Trades der Woche erzielte Bernhard Derix (MasterBuy). In seinem wikifolio Bigplayer Zukunftstechnologien verkaufte er Alphabet-Aktien mit einem Gewinn von 465,3 Prozent. Das Wertpapier der Google-Mutter hat sich Derix 2020 erstmals ins wikifolio gelegt. Aktuell ist die Aktie mit 8,0 Prozent Gewichtung die zweitgrößte Portfolioposition.

