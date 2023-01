Die heißesten Aktien der letzten Woche

Rallys bei Chiphersteller Nvidia und Krypto-Börse Coinbase hielten die wikifolio Trader letzte Woche in ihrem Bann. Die geplatzten Übernahmefantasien beim Windparkbetreiber PNE Wind sorgten für zweistellige Kursverluste und Verkäufe vor dem Wochenende.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten die wikifolio Trader letzte Woche allen voran beim Chip-Hersteller Nvidia. Die Aktie ist auf Wochensicht rund 13 und auf Monatssicht ganze 36 Prozent im Plus. Die derzeitige Erholung erfolgt, nachdem das Wertpapier im letzten Jahr von über 260 auf rund 130 Euro abgebaut hatte. An der Aktie interessierte Anleger sollten die Präsentation der Q4-Zahlen des Unternehmens am 22.02. im Auge behalten.

Trading Sentiment

Im letzten halben Jahr hielten sich die Käufe und Verkäufe der Nvidia-Aktie auf wikifolio.com ungefähr die Waage (47% Käufe / 53% Käufe). Auf Monatssicht (62% Käufe) und Wochensicht (68% Käufe) überwiegen die Käufe jedoch deutlich.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Einen zweistelligen Einbruch musste die Aktie des aufstrebenden norwegischen Batterieherstellers Freyr Battery letzte Woche hinnehmen. Grund für die Verluste war ein herabgestuftes Rating der Aktie durch die US-Bank Morgan Stanley. 50 Prozent reduziertes Kursziel inklusive. Der zuständige Analyst erklärt diese Entscheidung damit, dass sich Freyr Battery noch in der Frühphase befindet und das Unternehmen in 2023 – einem Jahr in dem viele neue Batterie-Hersteller mit der Produktion beginnen - erst noch unter Beweis stellen muss, dass es tatsächlich halten kann, was es verspricht.

Dass viele wikifolio Trader den Dip der Aktie so bereitwillig als Kaufgelegenheit nutzten, könnte an einem Nachsatz der - zunächst sehr pessimistisch anmutenden - Analyse liegen. Seeking Alpha zitiert den Analysten Adam Jonas: „Wir glauben weiterhin, dass Norwegen einzigartige Wettbewerbsvorteile bietet und dass die Regierung ein Interesse daran hat, einen starken einheimischen Batterieanbieter für langfristigen Erfolg zu unterstützen.“

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei der Aktie der Krypto-Börse Coinbase. Seit der Bitcoin wieder deutliche Lebenzeichen von sich gibt, erzielt auch die Aktie von Coinbase rasante Kursgewinne. Rund 40 Prozent Plus sind es bei der größten Kryptowährung seit Jahresbeginn. Auf knapp 73 Prozent bringt es die Coinbase-Aktie im selben Zeitraum. Kein Wunder also, dass einige wikifolio Trader hier erst einmal Gewinne mitnehmen. Luft nach oben wäre bei Coinbase aber durchaus noch. Auf Jahressicht ist die Aktie immer noch rund 65 Prozent im Minus. Das Allzeithoch bei rund 300 Euro liegt mit einem Kurs von aktuell knapp 55 Euro in weiter Ferne.

Buy Price Distribution:

Auf dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie sind nur wenige wikifolio Trader in der Gewinnzone. Der durchschnittliche Kaufpreis jener investierbaren wikifolios, welche die Aktie derzeit halten, lag bei rund 165 Euro.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Geplatzte Übernahmefantasien führten Ende letzter Woche zu deutlichen Kursverlusten (-18 %) und Verkäufen beim Windparkbetreiber PNE Wind. Details kennt wikifolio Trader Christian Scheid (Scheid): „Zu einem heftigen Rückschlag kam es am Freitag im späten Handel bei der Aktie von PNE. Das Unternehmen teilte mit, dass die US-Investmentbank Morgan Stanley ihr Aktienpaket an dem Windpark-Projektentwickler (etwas mehr als 44 Prozent) vorerst nicht verkaufen will.“

Der mit seinem wikifolio Special Situations long/short auf Sondersituationen spezialisierte Scheid wittert nach dem Crash schon die nächste Kaufgelegenheit: „Sollte es heute (30.01.) zu einem weiteren Rücksetzer kommen, würde ich weiter aufstocken. Bei Kursen von 15 bis 16 Euro wäre PNE ungefähr so hoch bewertet wie die Konkurrenz, sprich sämtliche Übernahmefantasie wäre ausgepreist. Da die Übernahmespekulationen bald wieder in die Gänge kommen dürften, rechne ich mit einer Erholung bis in den Bereich 17 bis 19 Euro.“

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.