Die heißesten Aktien der letzten Woche

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche beim US-Tech-Unternehmen Block. Bei fallenden Kursen verkauft wurde hingegen die Aktie des Pharmakonzerns Pfizer. Welche Aktien sonst noch gehandelt wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche bei Kontron (ehem. S&T). Das österreichische IT-Unternehmen verkündete letzte Woche, dass er für 2023 mit einem Gewinnsprung rechne. Der Nettogewinn mit Hard- und Software-Produkten sowie Dienstleistungen im Bereich Industrie 4.0 und Internet of Things soll um 25 Prozent auf über 60 Millionen Euro steigen. In einer Pressemittelung des Unternehmens hieß es dazu: „Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, erst kürzlich konnten zwei Großaufträge über 130 Millionen Euro abgeschlossen werden.“

Die Aktie regierte auf diese Neuigkeiten umgehend. Auf Wochensicht ist sie über 14 Prozent gestiegen. Damit setzt das Wertpapier seine im Dezember gestartete Rally fort. Auf Monatssicht steht ein Kursplus von 22,9 Prozent zu Buche. wikifolio Trader Michael Flender (GoldeselTrading) kommentierte: „Der Kontron Trade mit einem Raketenstart - was man 2023 merkt: gute Nachrichten und Aussichten werden wieder deutlich honoriert. Das macht Hoffnung für 2023.“

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Auf den Dip – also den baldigen Wechsel von fallenden zu steigenden Kursen – setzten wikifolio Trader letzte Woche bei der Auto 1 Group. Der europäische Gebrauchtwagenhändler mit Sitz in Deutschland - hierzulande vor allem für die Plattform wirkaufendeinauto.de bekannt – ist in über 30 Ländern tätig und gibt an, im Geschäftsjahr 2021 rund 600.000 Autos verkauft zu haben.

Der Aktie half das nicht. Nach dem Börsengang im Februar 2021 ging es zunächst ein Jahr beinahe ununterbrochen bergab. Aus über 50 Euro pro Wertpapier wurden rund 10. Im Oktober 2022 erreichte sie dann ihr bisheriges Tief bei 5,4 Euro. Die seither eingesetzte Erholung auf zwischenzeitlich über 9 Euro wurde letzte Woche jäh durch einen herabgestuften Ausblick der Investmentbank Goldman Sachs ausgebremst. Die zuständige Analystin attestierte der Auto-1-Group Aktie statt einem „buy“ nur noch ein „hold“.

Einige wikifolio Trader ließen sich davon jedoch nicht beirren und legten sich das Wertpapier ins Depot. Das könnte möglicherweise auch an dem von Goldman Sachs kommunizierten Kursziel liegen. Den fairen Wert der Auto-1-Group-Aktie beziffert die Investmentbank mit 10,6 Euro. Stand heute (23.01.) müsste der Kurs um rund 35 Prozent steigen, um dort anzukommen.