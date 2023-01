Die heißesten Aktien der letzten Woche

Besonders heiß war letzte Woche die Wasserstoff-Aktie Plug Power. Bei dem unter Konkurrenzdruck leidenden E-Autobauer Tesla nahmen wikifolio Trader hingegen lieber Gewinne mit. Welche Aktien sonst noch gehandelt wurden, erfährst du hier.

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche allen voran bei dem US-amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Die Aktie des Wasserstoff-Players legte auf Wochensicht um 20,7 Prozent zu. Im selben Zeitraum landete das Wertpapier in deutlich mehr wikifolios (60% Käufe / 40 % Verkäufe), als im vergangen halben Jahr (53 % Käufe / 47 % Verkäufe). Die hervorragende Performance der Aktie scheint sich durch positive Unternehmensnachrichten in einem freundlichen Marktumfeld zu erklären. Plug Power eröffnete vergangene Woche eine neue Fertigungsanlage im US-Bundesstaat New York und verkündete den Eingang eines Großauftrags. wikifolio Trader Vincent Soltau (Juliette) nennt die Details des Deals: „Plug Power hat einen Auftrag zur Lieferung von zwei 30-Tonnen-pro-Tag (TPD)-Wasserstoffverflüssigungssystemen (auch bekannt als Wasserstoffverflüssiger) an TC Energy Corporation erhalten.“

Wie ein aktuelles Voting zeigt, ist sich die Community derweil uneins über die Plug-Power-Aktie. 44 Prozent glauben an weitere Kursgewinne. 33 Prozent halten die Zuwächse nur für ein kurzes Aufbäumen.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Bei fallenden Kursen gekauft haben die wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Werkstoffherstellers Covestro. Auf Wochensicht verlor das Papier 6,06 Prozent, nachdem der Chemie-Konzern bekannt gab, dass er auf Basis vorläufiger Zahlen für das Jahr 2022 mit einem Verlust von 300 Millionen Euro rechne. Im Vorjahr erzielte Covestro einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro. Dass der Kaufüberhang der Aktie auf wikifolio.com trotz dieser Neuigkeiten auf Wochensicht 62 % beträgt, dürfte daran liegen, dass der Konzern die Verluste durch außerordentliche Abschreibungen von rund 470 Millionen Euro und Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen von etwa 250 Millionen Euro begründen kann.